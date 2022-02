Præsident erklærer ukrainerne frygtløse trods muligt angreb

- Vi er ikke bange for varslinger. Vi er ikke bange for nogen. Vi vil forsvare os selv.

Der har tidligere været meldinger om, at et russisk angreb ville blive indledt netop onsdag.

Rusland har over 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine. Frygten i Vesten er, at russerne gør klar til en invasion.

- Ministre har besluttet at skabe yderligere muligheder for at styrke Natos afskrækkelse og forsvar. Herunder ved at overveje at etablere nye Nato-kampgrupper i Central- og Østeuropa, siger Jens Stoltenberg.