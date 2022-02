Tyskland sigter efter at være uden restriktioner om en måned

Tyskland kan begynde at fjerne restriktionerne, fordi antallet af smittede er faldende. Bølgen med omikronvarianten har toppet, lyder vurderingen.

Planen er, at landet vil fjerne restriktioner i tre skridt. Størstedelen af restriktionerne skal efter planen være væk 20. marts.

Tyskland vil begynde at tilbagerulle de fleste coronarestriktioner. Det oplyser forbundskansler Olaf Scholz onsdag, efter at han har talt med delstatsledere.

- Efter disse to lange år fortjener vi, at tingene blive bedre igen. Og det ser lidt ud til, at det er præcis, hvad vi har foran os, siger Scholz efter mødet.

Han tilføjer, at optimismen om coronasituationen ikke betyder, at pandemien er ovre. Der er stadig risiko for nye varianter og en forværret situation, når efteråret og vinteren kommer.