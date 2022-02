Partier presser på for at give Polen og Ungarn lærestreg

EU-Kommissionen har tøvet for længe og må nu gribe ind over for Polen og Ungarn, mener flere partier.

Det kan kun gå for langsomt. Flere partier presser på for at få EU-Kommissionen til at tilbageholde økonomisk støtte til Polen og Ungarn på grund af henholdsvis begrænsning af uafhængige domstole og korruption. Der er flere milliarder kroner på spil, og EU-Domstolen har onsdag sagt god for, at unionen tilbageholder støtte til landene, hvis de ikke retter ind.

- Vi skal ikke længere være til grin for vores egne penge. Kommissionen har allerede tøvet for længe. Det er afgørende for det europæiske fællesskabs fremtid, at medlemslande overholder vores fælles spilleregler. - Nu har EU-Domstolen blåstemplet retsstatsmekanismen, og så skal den tages i brug snarest muligt, siger medlem af EU-Parlamentet Morten Løkkegaard (V) i en skriftlig kommentar. EU-Kommissionen vil først analysere dommen, før den tager stilling til eventuelle sager. I de kommende uger vil kommissionen vedtage retningslinjer for, hvordan det kan ske i praksis.

Bliver de lanceret med det samme, kan medlemslandene tidligst vedtage dem 7. juli på et rådsmøde. Beslutningen skal godkendes af et kvalificeret flertal af medlemslandene. Det vil sige 55 procent af landene, der repræsenterer 65 procent af befolkningen i EU. EU-Parlamentet har længe presset på for at sætte gang i sagerne. - EU-Kommissionen har alt for længe gemt sig bag først den ene og siden den anden undskyldning for ikke at skride til handling. - Nu må den være løbet tør for dårlige undskyldninger, og den må se at komme ud af starthullerne. I topfart, siger medlem af EU-Parlamentet Nicolai Villumsen (EL) i en skriftlig kommentar. De Radikale savner også handling og mener, at der skal hårde midler i brug, når landene selv har lovet at overholde EU’s fælles værdier.

- Da de tiltrådte EU, skrev de under på, at de ville overholde grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper. Når de ikke gør det, har de ikke ret til at lade være, så skulle de lade være med at melde sig ind. - Sagen er vigtig og principiel, fordi man får mulighed for at holde penge tilbage, og det er et rigtig vigtigt pressionsmiddel, siger EU-ordfører Anne Sophie Callesen (R). Hidtil har den danske regering afvist at tage stilling til tilbageholdelsen af midler før dommen, der kaldes en milepæl. I en skriftlig kommentar forholder udenrigsminister Jeppe Kofod (S) sig ikke direkte til det. - Fra regeringens side presser vi fortsat på, for at der bliver en stærk sammenhæng mellem efterlevelse af retsstatsprincippet og adgang til EU-midler, siger Jeppe Kofod.

