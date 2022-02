Russisk idé om udbryderregioner kaldes angreb uden våben

Der vil være tale om et ”angreb uden våben”, hvis Vladimir Putin anerkender de ukrainske områder Donetsk og Lugansk som uafhængige.

Sådan lyder en af flere kraftige reaktionerne fra Europa, efter at netop den idé tirsdag er blevet fremsat af det russiske parlament.

I parlamentet stemte et overvældende flertal for at bede Ruslands præsident om at anerkende de to udbryderregioner som uafhængige.