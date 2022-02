Kongehuskender spår ro i britisk kongehus efter Andrew-forlig

- Det betyder, at der kommer mere ro på, og at man kan koncentrere sig om andre ting. Den her sag har hængt som en skygge over kongehuset.

- Han kan blive skubbet til side, og så kan briterne koncentrere sig om de medlemmer af kongehuset, som gør det godt, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Han nævner dronning Elizabeth og prins William med hustru Kate som gode eksempler.

Den 61-årige prins Andrew har indgået et forlig med kvinden Virginia Giuffre, der har anklaget ham for seksuelt misbrug og overgreb. Det viser en retsafgørelse tirsdag.