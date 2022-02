Italien efterlyser voldtægtsdømt Robinho internationalt

Dommen er siden blevet appelleret af flere omgange. Den italienske højesteret stadfæstede så sent som i sidste måned dommen, der lyder på ni års fængsel.

Ifølge nyhedsbureauet AFP betyder den internationale efterlysning, at Robinho kan risikere at blive arresteret, hvis han sætter fod uden for brasiliansk grund.

AFP skriver yderligere, at Robinho i Brasilien er beskyttet af landets forfatning, der forbyder udlevering af dets borgere.

Sagen drejer sig om, at den tidligere fodboldspiller skulle have deltaget i en gruppevoldtægt af en 22-årig albansk kvinde på en natklub i Milano i 2013, hvor han var kontrakt hos AC Milan.

Det var af samme grund, at den brasilianske fodboldklub Santos i oktober 2020 valgte at suspendere den tidligere Real Madrid- og Manchester City-spiller. Den nu 38-årige brasilianer har været klubløs siden.