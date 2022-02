Putin: Vi ønsker ikke krig - derfor stiller vi krav

Putin tilføjer dog, at det netop er årsagen til, at russerne de seneste måneder har stillet en række krav til Nato.

Det understreger den russiske præsident, Vladimir Putin, tirsdag efter et møde i Moskva med den tyske forbundskansler, Olaf Scholz.

Rusland har ikke noget ønske om, at der udbryder krig i Europa.

Rusland har løbende stillet en række krav om sikkerhed til den vestlige forsvarsalliance Nato. Blandt andet har russerne krævet, at Nato garanterer, at Ukraine ikke bliver en del af alliancen.

Det to ledere har i den russiske hovedstad diskuteret den tilspidsede situation ved Ukraines grænse. Vesten frygter en russisk invasion.

- Ønsker vi det her? Selvfølgelig ikke. Og det er præcis grunden til, at vi har fremsat forslag om fremskridt i forhandlingerne, siger Putin på tirsdagens pressemøde flankeret af den tyske forbundskansler.

Ifølge Rusland vil det udgøre en trussel mod den russiske sikkerhed, hvis det sker. Nato har nægtet at give en sådan garanti.

Tirsdag gentager Putin, at Nato ikke har mødt alle de krav om sikkerhed, som Rusland har stillet - herunder kravet om ikke at optage Ukraine.

Olaf Scholz siger dog samtidig, at posen med potentielle diplomatiske løsninger på krisen ”helt bestemt ikke er udtømt”:

- Vi er klar til sammen med alle partnere og allierede i EU og Nato og sammen med Rusland at diskutere meget konkrete skridt til at styrke sikkerheden for begge parter - elle endnu bedre: vores fælles sikkerhed.

Konflikten mellem Rusland og Ukraine og Vesten er spidset til, efter at Rusland har opmarcheret over 100.000 soldater ved Ukraines grænse.