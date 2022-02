Momsfri våben skal styrke EU's produktion

En af nøglerne til at styrke industrien ligger i at få EU-landene til at købe mere ind i fællesskab hos de europæiske producenter. Det vil styrke udvikling og produktion af udstyr i Europa, og det vil give en afsmittende effekter på civil produktion og innovation.

Det handler om at styrke EU-landenes sikkerhed. Og det handler om at tjene flere penge.

Allerede i 2007 satte EU-landene et fælles mål om at købe 35 pct. af deres militære udstyr i fællesskab. I 2020 var de dog kun nået op på 11 pct.

»EU har ikke nogen hær, så unionen kan ikke drive det her frem med fælles indkøb, som det skete med vaccinerne mod covid-19, der bagefter blev fordelt mellem landene. Det her er mere et spørgsmål om at give landene bedre muligheder for at købe europæisk militært udstyr i fællesskab,« siger en EU-embedsmand, der har deltaget i forberedelsen af de nye tiltag.

Et af de midler, der skal bane vejen, er at fjerne købsafgifter – som den danske moms – fra forsvarsudstyr, der er udviklet i samarbejde mellem virksomheder fra flere EU-lande. Paradoksalt nok er landene i dag fritaget fra at betale afgifterne, når de køber udstyr gennem sikkerhedsalliancen Nato, men altså ikke når de handler direkte med hinanden. Det vil EU-Kommissionen have ændret.