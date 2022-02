Mens Rusland og Vesten strides om risikoen for, at en krig bryder ud i Ukraine, er det et faktum, at russiske styrker rykker stadig tættere på Ukraines grænser. Det skriver mange medier, bl.a. CNN.

Og det er med tungt materiel, herunder ubåde og amfibiekøretøjer i Sortehavet samt kortrækkende missiler, kampvogne og kanoner i for eksempel grænseområder nordøst for Ukraine.