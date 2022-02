Nordirland har ophævet de resterende coronarestriktioner

Frem til nu har nordirere stadig skullet bære mundbind i det offentlige og fremvise coronapas for at komme ind på natklubber.

Tidligere har det nordirske parlament givet enstemmig støtte til sundhedsministeren i spørgsmålet om at ophæve de sidste restriktioner.

- Med den reducerede trussel fra omikronvarianten kan vi bevæge os væk fra en nødsituation og mod en ny tilgang, hvor det at træffe sikrere valg er indlejret i vores dagligdag, sagde sundhedsminister Robin Swann mandag.

- Det betyder, at vi alle sammen skal fortsætte med at gøre vores bedste for at reducere risikoen for smitte. Det betyder, at vi skal passe på hinanden ved at følge myndighedernes vejledning.