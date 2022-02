Mand dræbt af politifolk i Paris efter knivangreb på banegård

Episoden menes ikke at have nogen forbindelse til terrorisme, siger ministeren.

Kilder i politiet siger, at manden stak ud efter to politibetjente, som patruljerede på den travle banegård. Han var bevæbnet med en 30 centimeter lang kniv. På knivbladet var der ifølge anonyme politikilder skrevet forkortelsen ”ACAB” - All Cops Are Bastards (Alle strissere er dumme svin).

Den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin, siger, at ingen civile kom noget til.

Transportministeren oplyser til RMC Radio, at angriberen var kendt som en, der næsten altid opholdt sig på eller ved banegården.

Frygt for voldelig kriminalitet og terrorisme er et af de dominerende temaer i den franske præsidentvalgkamp op til valget i april.

På den ydre højrefløj anvender både Marine Le Pen og navnligt den mere iltre Eric Zemmour en hård retorik mod landets muslimske mindretal.

De to politikere er enige om, at udlændinge, der flere gange har begået lovbrud, skal udvises. Men den 53-årige Marine Le Pen har forsøgt at nedtone sin retorik i et forsøg på at vinde flere vælgere tættere på midten, mens den 63-årige Zemmour derimod går efter mere radikale vælgere og kalder Le Pen for moderat.