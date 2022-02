Biden og Zelenskyj er enige om at forfølge såvel ”diplomati som afskrækkelse” i forsøget på at løse krisen.

Deres samtale kommer dagen efter, at Biden drøftede krisen med Vladimir Putin, Ruslands præsident.

Verdens ledere prøver fortsat at få løst krisen om Ukraine via diplomatiet.

Det fremgår af en erklæring, der er offentliggjort af Det Hvide Hus.

Rusland har opmarcheret over 100.000 soldater ved Ukraine, og Vesten frygter, at Rusland vil invadere Ukraine.

Det afviser Putin, der imidlertid bruger soldaterne til at forsøge at presse indrømmelser ud af Nato.

Putin vil have garantier for, at Ukraine ikke bliver medlem af den vestlige forsvarsalliance.

Under søndagens samtale forsikrede Biden Zelenskij om, at USA støtter Ukraines selvstændighed og territoriale integritet.