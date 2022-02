Verdens ledere prøver fortsat at få løst krisen om Ukraine via diplomatiet.

- Jeg er overbevist om, at Deres ankomst til Kijev i de kommende dage, hvilket er afgørende for at stabilisere situationen, vil være et magtfuld signal og et bidrag til de-eskalering, sagde Zelinskyj.

Det Hvide Hus afviser at kommentere invitationen, skriver Reuters.

Deres samtale kommer dagen efter, at Biden drøftede krisen med Vladimir Putin, Ruslands præsident.

Biden og Zelenskyj er enige om at forfølge såvel ”diplomati som afskrækkelse” i forsøget på at løse krisen.

Det fremgår af en erklæring, der er offentliggjort af Det Hvide Hus.