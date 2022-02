Ukraine vil holde luftrummet åbent trods spændinger

- Luftrummet over Ukraine forbliver åbent, og staten arbejder på at foregribe risikoen for luftfartsselskaber, oplyser ministeriet.

Ukraine har ingen planer om at lukke for luftrummet over landets territorium.

Meldingen fra ministeriet kommer, efter at det har afholdt et hastemøde. Mødet fokuserede på risikoen for, at internationale flyvninger kan blive påvirket af spændingerne i landet.

Det hollandske luftfartsselskab KLM var lørdag det første større selskab til at suspendere flyvninger over Ukraine. Årsagen er de større risici forbundet med flyvningerne.

Analytikere vurderer, at andre internationale luftfartsselskaber snart vil følge trop og forbyde flyvninger over og til Ukraine. For det vil løbende blive dyrere at forsikre de rejsende.