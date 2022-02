Tysklands præsident Steinmeier har fået fem år mere på posten

Frank-Walter Steinmeier er søndag blevet genvalgt som tysk præsident. En post, som han har de næste fem år.

Den 66-årige fik 1045 ud af 1437 stemmer i første valgrunde i Forbundsdagen.

Det oplyser Forbundsdagens præsident, Bärbel Bas.

Det var på forhånd ventet, at Steinmeier ville blive genvalgt. De tre partier i den tyske koalitionsregering havde alle forud for valget meddelt, at de ville støtte ham.