Mange danskere har forladt Ukraine eller rejser snart væk

De står alle på den såkaldte danskerliste for landet, og cirka to tredjedele af dem har meddelt, at de enten allerede har forladt landet eller planlægger at gøre det snart i lyset af den anspændte situation langs Ukraines grænser.

Det fortæller Erik Brøgger Rasmussen, direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet.

- Vi har forsøgt at få fat i godt 300 personer i løbet af lørdag, og det er lykkedes med to tredjedele af dem. Af dem siger to tredjedele, at de er udrejst, eller er i færd med at planlægge det.

- Den resterende del har oplyst, at de ikke påtænker at udrejse, men vil blive i Ukraine, fordi de har familie eller virksomhed, de ikke vil forlade, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Han tilføjer, at der er et skyggetal i forhold til, hvor mange danskere der reelt opholder sig i Ukraine. Blandt andet fordi det er frivilligt at melde sig på danskerlisten.