Schweiz stemmer om forbud mod tobaksreklamer og dyreforsøg

Schweizerne går søndag til stemmeurnerne for at beslutte, om de vil forbyde tobaksreklamer og forsøg med dyr.

Valglokalerne åbner klokken 10, selv om de fleste stemmeberettigede har stemt på forhånd via brev.

Meningsmålinger op til folkeafstemningen viser, at forbuddet mod tobaksreklamer er det mest sandsynlige af de to emner til at blive vedtaget.