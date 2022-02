Norge har fået ønske til Taliban opfyldt: Aktivister er løsladt

To kvindelige aktivister, der blev arresteret af bevæbnede mænd i Afghanistan i januar efter at have deltaget i protester for kvinders rettigheder, er de seneste dage blevet løsladt.

Få dage forinden havde de sammen med flere andre kvinder demonstreret mod Taliban-styret i landet og krævet, at kvinder og piger skal have ret til at arbejde og gå i skole.

Natten til søndag dansk tid skriver BBC, at Zaryabi Paryani er blevet løsladt igen. Det bekræfter to kilder over for mediet.

Det sker, to dage efter at Parwana Ibrahimkhel blev frigivet.

Taliban har gentagne gange afvist at have haft noget med anholdelserne at gøre.

Fredag kunne et af Ibrahimkhels nære familiemedlemmer dog fortælle til AFP, at hun var blevet løsladt efter at have været tilbageholdt af Taliban i ugevis.