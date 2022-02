Orban holder benzinpriser i ro hen over valget

Kort før han begyndte på sin tale lørdag, skrev oppositionsleder Peter Marki-Zay på Facebook, at de seks partier i oppositionen har så mange underskrifter, at de har kandidater i samtlige 106 valgkredse i landet.

Viktor Orban har haft magten siden 2010. Ved valget i april bliver det første gang, at han står over for en samlet opposition.

En meningsmåling i januar sagde, at Orbans Fidesz-parti lå to procentpoint foran oppositionens alliance.

Økonomien ser ud til at være et stort spørgsmål i valgkampen. Som i store dele af verden er der prisstigninger inden for en lang række varer i Ungarn.

Ud over prisloftet på brændstof har regeringen også grebet ind over for prisstigninger på basale fødevarer.

Trods regeringens priskontrol steg Ungarns forbrugerprisindeks i januar til sit højeste niveau i næsten 15 år.

I øvrigt håber Orban, at USA’s tidligere præsident, Donald Trump, kan finde tid i sin kalender til at komme en tur til Ungarn inden valget for at hjælpe Orban.

Avisen The Guardian skriver, at den ungarske tænketank Center for Fundamentale Rettigheder, der står Orban nær, har inviteret Trump til at besøge Ungarn i marts.