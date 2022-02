Ukraine beder borgere tage det roligt trods frygt for invasion

Ukraine opfordrer sine borgere til at forholde sig roligt og undgå panik, selv om der er stigende bekymringer for en russisk invasion.

Udmeldingen kommer, dagen efter at USA har advaret om, at et russisk angreb kan komme ”når som helst”.

En række europæiske lande, herunder Danmark, og USA har opfordret deres borgere i Ukraine til at forlade landet. Årsagen er den stigende bekymring for et russisk angreb.

Rusland har gentagne gange afvist at have planer om at invadere Ukraine, selv om russerne over de seneste måneder har oprustet militært med over 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine.

De russiske meldinger har imidlertid ikke beroliget Ukraine eller lande i Vesten.