Norge fjerner stort set alle coronarestriktioner

Det indebærer, at nordmændene kan vinke farvel til krav om mundbind og afstand.

Det oplyser Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, på et pressemøde lørdag formiddag.

Norge beholder to coronatiltag i en overgangsperiode, oplyser han. Derfor rådes folk med symptomer stadig til at lade sig teste, mens personer, som bliver testet positive, opfordres til at holde sig hjemme i fire dage.

Statsministeren peger på fire overvejende årsager til, hvorfor coronarestriktioner nu kan fjernes.

Den dominerende omikronvariant giver mere milde sygdomsforløb, der er færre indlagte på sygehusene, nordmændene er godt beskyttede via vacciner, og sygefraværet er ”i store træk håndterbart”.