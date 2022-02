Johnson skal svare på spørgeskema om fester under nedlukning

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, har modtaget et spørgeskema fra britisk politi om den såkaldte partygate-skandale, som han skal svare på.

Det bekræfter Johnsons talsperson fredag.

Londons Metropolitan Police er i gang med at kontakte over 50 personer, der menes at have deltaget i fester i Johnsons embedsbolig i Downing Street, mens resten af landet var lukket ned.