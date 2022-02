Macron frygtede at udlevere DNA til russerne

Det vakte opsigt i hele verden, da den franske præsident Emmanuel Macron mandag nægtede at lade sig teste for corona i anledning af et møde med Putin i Moskva.

Ifølge en fransk kilde tæt på forløbet var årsagen, at man ikke ville acceptere, at de russiske myndigheder skulle komme i besiddelse af Macrons DNA.

Lotte Bjergbæk, der er lektor på institut for molekylærbiologi og genetik ved Aarhus Universitet forklarer, kan DNA være vigtig information.