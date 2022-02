Italien ophæver krav om at bære mundbind udendørs

Fra fredag vil folk i Italien være i stand til at trække vejret mere frit udendørs. Det sker, efter at regeringen tidligere på ugen besluttede at ophæve kravet om obligatorisk brug af mundbind udenfor.

Tidligere gjaldt det landsdækkende krav både indendørs og udendørs i et forsøg på at begrænse smitten med covid-19. Kravet vil fortsat gælde indendørs og i den offentlige transport.

Fredag får diskoteker i Italien desuden lov til at genåbne for gæster, der kan fremvise et gyldigt coronapas.

For at komme ind i Italien gælder der for udenlandske turister krav om coronapas med dokumentation for enten færdigvaccination, negativ test eller tidligere smitte inden for de seneste seks måneder.

Samtidig kræver mange populære turistmål såsom museer og restauranter coronapas for at komme ind.