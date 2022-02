Ukraine og Rusland talte sammen i ni timer uden gennembrud

Repræsentanter for Ukraine og Rusland mødtes torsdag i den tyske hovedstad til forhandlinger om at afslutte konflikten i det østlige Ukraine. Også tyske og franske udenrigspolitiske rådgivere deltog i mødet.

Efter næsten ni timers forhandlinger mellem Ukraine og Rusland torsdag er der fortsat ikke sket noget gennembrud. Parterne er dog enige om at fortsætte med at tale sammen.

- Alle er fast besluttet på at opnå et resultat, siger han.

Andrij Yermak, der er stabschef for den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, fortæller på et tv-transmitteret pressemøde, at parterne sandsynligvis vil mødes igen snart.

Ruslands udsending, Dmitrij Kozak, fortæller på et pressemøde sent torsdag aften, at det ikke har været muligt at nå til enighed om Rusland og Ukraines forskellige fortolkninger af den såkaldte Minsk-aftale.

Minsk-aftalen blev indgået mellem Rusland, Ukraine, Tyskland og Frankrig i 2015. Den har til hensigt at stoppe kampene i de oprørsdominerede områder omkring Donetsk og Lugansk og skal bane vej for humanitær hjælp og en ”inkluderende national dialog” om en decentralisering af Ukraine.

- Vi formåede ikke at nå til enighed, siger Dmitrij Kozak.

På trods af det, der på papiret kaldes en våbenhvile, ulmer konflikten i udbryderregionerne Donetsk og Lugansk, der sammen er kendt som Donbass.

Ifølge Ukraine er omkring 15.000 mennesker blevet dræbt i konflikten siden 2014, hvor Rusland annekterede den ukrainske Krim-halvø.