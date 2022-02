Londons borgmester fik nok af byens politichef - nu træder hun tilbage

Khan fremhæver, at der ikke er gjort nok for at gøre noget ved racisme, sexisme og andre mangler i politistyrken.

Londons politichef, Cressida Dick, har torsdag aften meddelt, at hun træder tilbage, efter at byens borgmester, Sadiq Khan, har ladet forstå, at hun ikke længere har hans tillid.

Khan sagde tidligere torsdag, at han ”ikke var tilfreds med politichefens svar” på et møde, de holdt i sidste uge. Her fastholdt han, at der var behov for gennemgribende forandringer for at ”gøre op med racisme, sexisme, homofobi, chikane, diskrimination og kvindefjendsk adfærd” i politistyrken.

I det værste tilfælde blev en kvinde, Sarah Everard, i marts 2021 bortført af en betjent i politistyrken, som efterfølgende voldtog og dræbte hende.