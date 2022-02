Oprørerne kom i autocampere, varebiler, personbiler og enkelte på motorcykler.

Men langt de fleste kom til fods for at give udtryk for, at de er dødtrætte af coronaregler og specielt af præsident Emmanuel Macron.

Det begyndte festligt, da de såkaldte frihedskonvojer fra alle hjørner af Frankrig kørte af sted med flag, rebelske bannere og hornet i bund.