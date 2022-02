Danmark og Tyskland vil styrke klimasamarbejde

Efter en arbejdsfrokost onsdag i Berlin, siger den tyske forbundskansler Olaf Scholz og den danske statsminister Mette Frederiksen (S), at man har et fælles ønske om at styrke klimasamarbejdet.

Danmark er blandt de lande i verden, der har de højest ambitioner, når det gælder havvind. Det kan måske bane vejen for et styrket samarbejde med Tyskland på klimaområdet.

Tyskland står med et enormt energibehov, efter at tidligere forbundskansler Angela Merkel besluttede at afvikle Tysklands atomkraft.

Siden har krisen i Ukraine demonstreret, at Tysklands stigende afhængighed af russisk gas er fyldt med dilemmaer.

Også Mette Frederiksen ser mulighed for et tættere klimasamarbejde mellem Danmark og Tyskland. På pressemødet i Berlin siger hun:

- Jeg er glad for, at vi har fået en ny tysk regering, der har sat meget høje mål på klimaområdet. Det er vigtigt for Europa, at et af de store lande for alvor kaster sig ind i kampen på klimaområdet, siger Mette Frederiksen.

Hun fremhæver også vedvarende energi som oplagt at samarbejde om.

- Jeg synes også, at det er meget spændende tanker om at lave en klimaklub for de mest ambitiøse lande i verden. Det er klart, at set med danske briller med vores meget høje mål om 70 procents reduktion i CO2-udledninger allerede i 2030, så tager vi gerne del i det arbejde, siger Mette Frederiksen.