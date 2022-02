Polen forkorter coronaisolation og ophæver karantæne

Polens sundhedsminister, Adam Niedzielski, siger onsdag, at ”vi er ved begyndelsen på afslutningen af pandemien”.

Han tilføjer, at Polen forkorter isolationsperioden for covid-19-smittede fra ti til syv dage, og at karantæne ophæves for personer, som har været i kontakt med en smittet.

Personer, der bor sammen med en smittet, skal kun være i karantæne i isolationsperioden. Folk udefra, der har været i kontakt med en smittet, skal ikke i karantæne.