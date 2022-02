Danskere kan rejse til restriktionsfrit Sverige uden coronapas

En god uges tid efter Danmark følger Sverige trop. Onsdag vinker Sverige farvel til alle coronarestriktioner. Dermed er det slut med mundbind, coronapas og øvrige restriktioner i det daglige. Samtidig bliver der også lettere adgang til landet for nordiske naboer og EU-borgere. Fra onsdag er der nemlig heller ikke længere krav om at fremvise coronapas for at komme ind i Sverige.

Dermed er der færre tjek, der skal gennemgås, for at få lov at rejse ind i landet. Tidligere under pandemien havde Sverige også krav om en nyligt negativ coronatest for indrejse. Det besværliggjorde rejsen til nabolandet for flere danskere, men det krav blev ophævet for borgere i EU 21. januar. Og onsdag er der altså fri adgang til landet for EU-borgere. For borgere uden for Norden og EU er der imidlertid fortsat indrejserestriktioner. De skal stadig fremvise coronapas ved indrejse.

Det var med et smil på læben, at Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, på et pressemøde sidste uge meddelte, at tiden var kommet til at åbne landet helt igen. Hun påpegede dog samtidig, at coronavirus ikke er et overstået kapital, da der stadig er stor smitte i omløb. I Sverige er coronavarianten omikron dominerende ligesom i Danmark. I Danmark er det fra myndigheder blevet fremhævet, at varianten er mere smitsom, men mindre farlig end tidligere varianter. Derfor er der slet ikke samme pres på sygehusene på grund af coronavirus som tidligere under pandemien. Derfor genåbnede Danmark helt 1. februar, hvor betegnelsen samfundskritisk sygdom stoppede med at være gældende for coronavirus.

Og nabolandet Sverige har altså oplevet samme mønster, hvorfor landet nu også kan åbne helt og vinke farvel til restriktioner. Også Norge har fjernet en lang række af restriktioner. Landet forventer, hvis udviklingen fortsætter som håbet, at kunne fjerne de sidste restriktioner 17. februar.

