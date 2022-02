Selv om der på nogle strækninger på den tyske motorvej ikke er nogen fartbegrænsning, så er der alligevel visse regler mod vanvidskørsel.

Det er blandt andet strafbart at gennemføre et ulovligt kapløb - også selv om der kun er én deltager. Det kan være tilfældet, hvis man ”kører upassende hurtigt og groft tilsidesætter hensyn for at opnå højest mulig fart”.

Hvis tjekken kendes skyldig, risikerer han op til to års fængsel eller en bøde.

Radim Passer har tilsyneladende selv lagt en video på YouTube, hvor man ser ham køre i sin Bugatti Chiron i de tidlige morgentimer.