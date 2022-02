Belgisk politi har anholdt 13 i aktion mod formodet terrornetværk

Belgisk politi har anholdt 13 personer under en aktion mod et formodet terroristnetværk i området omkring Antwerpen.

Politiet siger, at aktionen fandt sted i forbindelse med rapporter om, at den salafistiske jihadistbevægelse er ved at opbygge en gruppe i Antwerpen.

- Målet med politiaktionen var at få et bedre greb om denne gruppe, hedder det i en erklæring fra det belgiske politi ifølge avisen Le Soir.