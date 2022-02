Boris Johnsons ord brugt i angreb på Keir Starmer - politiet måtte gribe ind

Mandag var den britiske oppositionsleder Keir Starmer fra Labour-partiet på gåben i regeringskvarteret Westminister i London.

Før han nåede sin destination, blev han dog omringet af en mindre, men særdeles rasende gruppe af demonstranter, som råbte beskyldninger imod ham om, at han har beskyttet en pædofil.

»Forræder,« og »pædofil-beskytter,« lød det blandt andet fra gruppen, som også brugte tiden på at anklage Starmer for at arbejde for en ny verdensorden.