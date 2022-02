Johnson overvejer at indsætte krigsskibe og kampfly i Østeuropa

Premierminister Boris Johnson overvejer at indsætte kampfly fra det britiske luftvåben og krigsskibe fra den britiske flåde for at forsvare Østeuropa.

Det skriver han i en kronik i avisen The Times ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Johnson skriver også, at Storbritannien er klar til at indføre sanktioner i tilfælde af et russisk angreb på Ukraine.