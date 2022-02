EU vil gøre sig uafhængig af Rusland: Forhandler om gas fra Norge

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, siger mandag, at der er ”tiltagende tegn på, at Rusland vil bruge gasleverancer til Europa som et politisk redskab ved forhandlinger”. Hun tilføjer, at EU må gøre sig selv uafhængigt og samarbejde med pålidelige leverandører. Forhandlinger er indledt med blandt andet Norge.

- Vi opbygger et partnerskab omkring energisikkerhed med USA, hvilket primært vedrører LNG-gas (flydende naturgas). Vi forhandler med andre gasleverandører - for eksempel Norge - om øgede forsyninger til EU, siger von del Leyen. Hun fremsatte udtalelserne ved en særlig pressekonference arrangeret af de tyske aviser Der Tagesspiegel og Die Zeit samt erhvervsaviserne Handelsblatt og Wirtschaftswoche. Von der Leyens udtalelser kommer på et tidspunkt, hvor spændingerne mellem Vesten og Rusland har fået gaspriserne til at stige gennem mange uger, og mens importen af gas fra Rusland er faldet.

Europas gasbeholdning er omkring 10 procent mindre end normalt på denne tid af året. Det russiske Gazprom har sagt, at det vil leve op til alle sine kontraktlige forpligtelser på langt sigt. Men i Bruxelles beskyldes Gazprom af EU-embedsmænd og Det Internationale Energiagentur for at være medskyldig i, at EU er blevet underforsynet under Ukraine-krisen.

Von der Leyen siger, at det er ”mærkeligt”, at Gazprom synes uinteresseret i tiltagende gasforsyninger til Europa på et tidspunkt, hvor priserne er rekordhøje, og hver efterspørgslen er meget stor. - Der er tiltagende tegn på, at Kreml fortsætter med at bruge gasforsyninger som et middel til at udøve politisk pres, siger von der Leyen.

EU står for leveringen af omkring 40 procent af EU’s gas. De potentielle følger ved en russisk invasion af Ukraine har fået EU til i stigende grad at hente forsyninger fra andre lande. Repræsentanter for EU og for USA forhandler mandag i Washington om LNG-gas. EU forhandler også om leveringer fra Qatar, og EU’s energichef, Kadri Simson, besøgte Aserbajdsjan i sidste uge. Von der Leyen siger, at det ikke kan udelukkes, at gaspriserne forbliver høje i et stykke tid.

/ritzau/Reuters