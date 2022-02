Minister kalder angreb på Boris Johnsons hustru uværdigt

Den 33-årige Carrie Johnson, som tidligere var kommunikationschef i det konservative parti og rådgiver for flere ministre, heriblandt Javid, er Johnsons tredje hustru. Parret har to små børn.

Hendes egen talsperson kalder beskyldninger i Michael Ashcrofts bog for ”en brutal” smædekampagne mod hende ledet af hendes mands fjender.

- Dette er blot endnu et eksempel på, at forbitrede tidligere embedsmænd forsøger at bringe hende i vanære. Hun er en privatperson, som ikke har nogen rolle i regeringen, siger talspersonen.

I de britiske medier er der under krisen omkring sammenkomster eller fester i Downing Street blevet fremsat spekulationer om, at Carrie Johnson har fået større og større betydning for premierministerens beslutninger. Ikke mindst efter at en række af hans rådgivere har forladt deres stillinger.

The Guardian har citeret kilder tæt på Carrie Johnson for at sige, at hun er fast besluttet på at kæmpe for, at Boris Johnson forbliver i Downing Street trods skandalesagerne omkring festerne.