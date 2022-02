De første amerikanske soldater er kommet til Polen

USA ventes at sende i alt 1700 soldater til Polen. De fleste af dem vil efter planen ankomme søndag.

Yderligere 300 amerikanske soldater sendes til Tyskland, mens 1.000 amerikanske soldater, der allerede befinder sig på en af USA’s baser i Tyskland, flyttes til Rumænien.

Iagttagere ser det som et forsøg fra USA’s side på at sende et klart signal til Rusland om, at det ikke har glemt hverken Europa eller Ukraine.

I de seneste uger og måneder har Rusland sendt titusindvis af soldater til grænsen mod Ukraine.