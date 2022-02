Måneders spændinger i Montenegro er kulmineret i regeringskollaps

Montenegros parlament har stemt for et mistillidsvotum mod premierminister Zdravko Krivokapics regering.

- Tingene fungerer ikke. Det er vores ansvar at tilbyde en løsning og nå frem til et nyt udviklingstrin af hensyn til landets europæiske fremtid, sagde parlamentarikeren Milos Konatar, der er medlem af regeringskoalitionen, forud for afstemningen.

Så sent som torsdag erkendte premierminister Zdravko Krivokapic, at der var dårlige chancer for at overleve afstemningen. Han sagde samtidig, at han sandsynligvis ville blive tvunget til at træde tilbage.

Den 63-årige tidligere ingeniør og professor var et forholdsvist ukendt ansigt, da han satte sig i spidsen for den opposition, der væltede et årtier langt socialistisk styre under den magtfulde præsident Milo Djukanovic.

Efter at have overtaget magten i slutningen af 2020 lovede Krivokapic at bane vej for landets optagelse i EU.

Men Krivokapic og hans gruppe af koalitionspartnere, der omfatter både midterpartier og højrefløjspartier, har kun gjort få fremskridt som følge af interne stridigheder.