Island vil stoppe hvalfangst fra 2024

- Der er ikke mange beviser for, at der er nogen økonomisk fordel ved denne aktivitet, tilføjer hun.

Året inden fangede islandske hvaljægere 146 finhvaler og seks vågehvaler.

Desuden er jagten blevet for dyr for de få islandske fiskere, der havde licens til hvalfangst. Ved kysten er der indført fiskerifri zoner, så nu skal de sejle langt ud på havet for at få deres fangst med hjem.