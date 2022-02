Ifølge Patrick Ortler, arbejdsleder for beredskabscentret i Tyrol, er det uklart, hvad lavineofrene lavede i området.

Østrigsk politi bekræfter over for det svenske nyhedsbureau TT, at fire af de fem dødsofre er svenskere. Det femte offer var en østrigsk guide.

En sjette person, der blev kvæstet i ulykken, er også svensk.

Det er endnu ikke bekræftet fra det svenske udenrigsministerium.

Ifølge tv-stationen ÖRF lykkedes det den overlevende person at slå alarm via en svensk gruppe på beskedtjenesten Whatsapp.

Samtlige de fem dødsofre skal have stået på ski uden for de afmærkede pister, da lavinen kom rullende og dræbte dem, skriver TT.