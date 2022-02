Ifølge Patrick Ortler, arbejdsleder for beredskabscentret i Tyrol, er det uklart, hvad lavineofrene lavede i området.

Der er tale om en kvinde med bopæl i den østrigske by Innsbruck, oplyser en talsperson for politiet til det tyske nyhedsbureau dpa.

Det er ikke oplyst, hvilken nationalitet ofrene for ulykken havde.

I begyndelsen af december blev tre skiløbere dræbt og to kvæstet i en lavine i Salzburg-området.

Fredag var der alene i Tyrol meldinger om 13 laviner.

Der har for nylig været kraftigt snefald i Tyrol, og der var tidligere på dagen to andre ulykker i området. Det var i skisportsområdet Sölden, hvor der var meldinger om, at fem personer blev ramt af lavinen.

De er alle reddet og bragt på hospitalet, skriver det svenske nyhedsbureau TT. Beredskabet i Sölden leder efter eventuelle flere personer i lavinen.

Også en tysk kvinde blev fredag fanget under halvanden meter sne i 15 minutter, inden hun blev gravet fri. Hun er forkommen, men i live, oplyser østrigsk redningsmandskab til dpa.