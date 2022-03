For udfordrerne er det blot endnu en bekræftelse af deres kritik igennem fem år. Emmanuel Macron opfører sig som en arrogant udgave af guden Jupiter hævet over de almindelige dødelige.

Den franske præsident indledte sin valgkamp med at fastslå, at han ikke har tænkt sig at deltage i nogen debat med sine 11 modstandere.