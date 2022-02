Usædvanligt vejr gjorde det umuligt for fly at lette fra Gardermoen

Avinor, der driver lufthavnen, oplyser på Twitter, at passagererne i lufthavnen må forberede sig på forsinkelser i løbet af dagen.

Glatte landingsbaner og øsregn gjorde det fredag morgen umuligt for flyene at lette fra Oslos lufthavn, Gardermoen.

Ifølge Cathrine Framholdt, kommunikationschef i Avinor, var det store mængder regn og frost på landingsbanerne, der skabte problemer for lufthavnen.

- Det er et vejrfænomen, som gør, at det er helt umuligt at bevæge sig udenfor, siger hun til VG.

Svære vejrforhold er ikke nyt for nordmændene, men vejret fredag morgen var alligevel mere, end man kunne forvente.

- Det er normalt med forsinkelser, når det er kraftigt vintervejr i Norge, men det her er værre end normalt, siger Harald Kvam, der er kommunikationschef i Oslo lufthavn til NRK.