Østrig straffer manglende vaccination med 4.400 kroner i bøde

Østrig tager fredag et af de mest drastiske skridt i Europa i kampen mod coronavirus. Op til weekenden bliver det nemlig ulovligt ikke at være vaccineret mod covid-19. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa. Implementering af loven kommer til at ske i faser, og det bliver først til marts, at politiet for alvor begynder at tjekke folks vaccinationsstatus.

15. marts begynder politiet nemlig på almindelige patruljer at udspørge folk om deres vaccinationsdokumentation. Er man over 18 år og ikke vaccineret, er der pludselig konsekvenser. Så står man nemlig til en bøde på 600 euro. Det svarer til lidt mere end 4.400 kroner. Anker man sin bøde og taber i retten, risikerer man at skulle betale helt op til 3.600 euro - tilsvarende knap 26.800 kroner. Lou Moser, der kommer syd fra Østrigs hovedstad, Wien, er imod vaccinekravet. Det sagde hun til det britiske medie BBC, mens bødestraffen stadig var til diskussion i Østrigs parlament.

Hun er ikke selv vaccineret, fordi hun allerede har været smittet med coronavirus. - Jeg kan ikke rigtig se fidusen i at få stikket, når jeg allerede har rigeligt med antistoffer, sagde hun og tilføjede, at vaccination burde være folks eget valg. - Det er ikke op til nogen som helst myndighed at bestemme, hvad jeg putter ind i min krop. Østrigs regering planlægger desuden, at antallet af stikprøvekontroller kan stige, hvis ikke landet når i mål med vaccinetilslutningen. Det er dog ikke sikkert, at regeringen er klar til at gå så langt, siger sundhedsminister Wolfgang Mueckstein ifølge nyhedsbureauet Reuters til radiostationen QRF. - Hvis sundhedseksperterne siger, at de ikke vurderer, at der er behov for det, hvis forfatningsadvokater siger, at det ikke er proportionelt, kommer en tredje fase ikke til at blive iværksat, siger han.

Mens der bliver indført bødestraf for de ikkevaccinerede, lempes der samtidig på en række restriktioner for dem, som ikke har ladet sig vaccinere.

De må igen gå på restauranter og besøge ikkeessentielle forretninger, da antallet af indlagte på intensivafdelinger i Østrig er på et ”godt niveau”, lyder det ifølge Reuters fra regeringen. Østrig er det eneste land i Europa, der har indført straf for manglende vaccination for alle dets voksne indbyggere. Italien og Grækenland har lignende krav, men her gælder det kun for ældre. I øjeblikket er 69 procent af Østrigs befolkning færdigvaccineret mod covid-19.

