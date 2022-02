Johnson har mistet toprådgiver efter grov påstand om modstander

Her anklagede han oppositionens leder, Labour-partiets Keir Starmer, for i et tidligere job ikke at have retsforfulgt en af Storbritanniens værste sexforbrydere.

Onsdag gik Starmer i rette med Johnson. Han kaldte Johnsons anklager for falske ”konspirationsteorier”.

Torsdag forsøgte Boris Johnson at trække i land efter anklagen, som vakte stor opsigt. Men Johnsons ord var ikke nok til at få Mirza til at blive ved hans side som rådgiver.

Der var ”ingen fair eller rimelig basis” for den oprindelige anklage, siger Mirza ifølge magasinet The Spectator.

- Det var en upassende reference om en forfærdelig sag om seksuelle overgreb på børn.

- Jeg håber, at du undskylder for denne alvorlige fejlvurdering lavet under stort pres. Det er ikke for sent for dig, men jeg er ked af at sige, at det er for sent for mig, siger hun i et brev til Boris Johnson ifølge magasinet.