”Mumbai Mærsk” var sent onsdag omkring klokken 23 på vej fra Rotterdam i Holland til Bremerhaven, da det gik på grund.

Det 400 meter lange skib ligger stille ud for den for østfrisiske ø Wangerooge.

Det danske containerskib ”Mumbai Mærsk” er sejlet på grund ud for den nordtyske kyst, oplyser den maritime tyske nødhjælpstjeneste.

Rederiet håber snart at få skibet på ret køl igen med hjælp af ekstra motorkraft og gunstigt tidevand.

Men man understreger, at ingen er kommet til skade, og at skibet heller ikke er beskadiget.

Rederiet A.P. Møller Mærsk har bekræftet hændelsen uden dog at komme nærmere ind på, hvad der har forårsaget grundstødningen.

Ifølge avisen Kieler Nachrichten skete grundstødningen i forbindelse med, at man skulle have en lods om bord i forbindelse med indsejlingen til Bremerhaven.

- Ekstra slæbebåde er tilkaldt, og et nyt forsøg på at frigøre ”Maersk Mumbai” forventes senere i dag. Alle berørte kunder er informeret, lyder det i et tweet, der er udsendt ved 10-tiden torsdag.

Skibet er af typen ”Triple-E”, er bygget i 2018 og kan rumme mere end 20.000 containere.