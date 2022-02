På baggrund af data fra Israel vil tyskere muligvis snart få mulighed for at få en fjerde dosis mod covid-19.

Tysklands vaccinationspanel vil inden for kort tid anbefale et fjerde stik mod covid-19. Det siger Thomas Mertens, der er formand for ekspertpanelet kendt som Stiko, torsdag til mediegruppen Funke. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. - Vi har data fra Israel, som viser, at en fjerde dosis øger beskyttelsen mod tilfælde af alvorlig sygdom betragteligt, siger Mertens.

- Stiko vil snart anbefale det, oplyser han. Nogle lande er begyndt at tilbyde yderligere booster-stik. En nylig undersøgelse fra Israel viser, at mens et fjerde stik med en mRNA-vaccine øger antallet af antistoffer, så var niveauet ikke højt nok til at undgå smitte med omikronvarianten. Den globalt udbredte coronavaccine fra det amerikanske Pfizer og det tyske BioNTech er baseret på mRNA-teknologien. Det samme er vaccinen fra Moderna. Udmeldingen fra Stiko kommer, dagen efter at Tyskland registrerede over 208.000 nye smittetilfælde i løbet af det forrige døgn. Det er rekordhøjt, siden coronapandemien begyndte for cirka to år siden.

Tyskland rundede onsdag også en anden milepæl, da det totale antal bekræftede smittetilfælde passerede ti millioner. Til trods for det stigende antal smittede, så er antallet af dødsfald og hospitalsindlæggelser ”relativt” stabilt. I lyset af den stabilitet har Tysklands justitsminister, Marco Buschmann, talt om muligheden for i marts at ophæve flere af de restriktioner, som aktuelt er gældende for at modvirke smittespredning. Det skriver mediet Deutsche Welle.

I Danmark har personer med et dårligt immunforsvar mulighed for at få et fjerde stik. Det meddelte Sundhedsstyrelsen i januar.

- Nogle personer med svært nedsat immunforsvar, som har en sygdom eller får behandling mod en sygdom, som rammer de dele af immunforsvaret, der normalt reagerer på en vaccine, kan have utilstrækkelig effekt af deres tidligere vaccinationer mod covid-19. Derfor tilbydes de nu et fjerde vaccinationsstik, står der på styrelsens hjemmeside.

/ritzau/