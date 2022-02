Udspil: Atomkraft og gas er del af grøn omstilling

Det mener EU-Kommissionen, som i et udspil onsdag klassificerer de to energiformer som del af den grønne omstilling i overgangsfasen til fossilfrit brændstof.

Tyskland er blevet mere afhængig af gas efter at have lukket atomkraftværker. Landet har i stedet investeret i den omstridte gasledning Nord Stream 2, der skal levere russisk gas. Og Frankrig får fortsat op mod 70 procent af sin energi fra atomkraftværker.

Udspillet kommer på et tidspunkt, hvor energipolitikken har fået markant større betydning i Europa. Ikke bare for den grønne omstilling, men også for mange landes forsyningssikkerhed. Og for Europas samlede sikkerhedspolitik.

Derfor har EU-Kommissionen været under pres for at lade de to energiformer spille en rolle i den grønne omstilling. Og det får de ifølge udspillet lov til. Men under bestemte vilkår, der skal hjælpe den grønne omstilling. Og målet er fortsat, at fremtidens energiformer skal være fossilfri.

Danmark har sammen med Sverige, Holland og Østrig været kritisk over for at lade fossil gas indgå. I et fælles brev lægger de fire lande vægt på at fossil gas ikke lever op til samme standard som andre grønne energiformer, når det gælder udledning af CO2.

Også fra den grønne del af Europa-Parlamentet kritiseres udspillet for at gå i den forkerte retning. Og for at stille spørgsmål ved troværdigheden i EU’s vilje til grøn omstilling.