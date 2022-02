Svensk politi har anholdt russer for at flyve drone over slot

En russisk mand er anholdt for at flyve en drone over Drottningholm Slot, der ligger uden for Stockholm.

Slottet er kongefamiliens private residens.

Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

Manden blev anholdt søndag og er siden løsladt. Men han er stadig under mistanke for at have forbrudt sig mod svenske regler for droner. Det er ikke tilladt at flyve droner over kongelige slotsområder i Sverige.