Det var de sidste ord, to tyske betjente mandag morgen nåede at råbe over radioen til deres kolleger, inden de blev ramt og dræbt.

Til en start var forvirringen stor og antallet af ubesvarede spørgsmål mange. Man vidste ikke hvilken bil eller hvem og hvor mange, der stod bag hændelsen. Men mandag eftermiddag havde politiet tilsyneladende gjort store fremskridt og udsendte en efterlysning af en navngiven 38-årig mand fra en by omtrent 60 kilometer fra gerningsstedet.

Ganske kort tid efter udsendte politiet en ny meddelelse: Både den 38-årige samt en 32-årig mand var nu anholdt i sagen.

Politiet beskriver ikke hvilken rolle, man mistænker de to for at have i drabene. For nuværende fastholder politiet også en mistanke om, at der kan have været flere medgerningsmænd. Derfor opfordrer politiet til, at folk nær gerningsstedet ikke samler blaffere op.